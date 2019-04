Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 5 heures

La Réunionnaise Fanny Gibert s'est offert son premier podium de la saison et remporte la médaille de bronze à la Coupe du monde de blocs à Moscou. Elle a réalisé les quatre blocs à faire avec très peu d'erreurs et est passée tout près de l'argent. Elle arrive derrière la Britannique Shauna Coxsey, en deuxième place, et la Slovène Janja Garnbret, médaille d'or après son parcours sans faute.

