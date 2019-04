Dans le cadre de la modernisation de ses réseaux de téléphonie fixe, Orange a commencé, depuis plusieurs années, le déploiement de la technologie IP (les lignes en cuivre xDSL et la fibre), devenue le standard des communications internationales.

Ainsi, à compter du 15 novembre 2020, Orange cessera de commercialiser de nouvelles lignes d'anciennes technologies et proposera à la place des offres de téléphonie fixe sur IP pour tous ses nouveaux clients. Cette évolution se fera simultanément sur Ies marchés grand public, entreprise et des opérateurs.

Néanmoins toute personne disposant déjà d'une offre de ligne ancienne pourra la conserver aussi longtemps que le réseau restera fonctionnel. La migration vers ces nouvelles technologies de téléphonie fixe se fera de manière très progressive et sera accompagnée par les équipes d'Orange.

Une évolution nécessaire

Il est essentiel pour Orange de continuer à délivrer des services fiables, performants et évolutifs dans le temps de téléphonie fixe. Pour ce faire, Orange remplace progressivement la technologie déployée dans les années 70 en France et devenue obsolète par la technologie actuelle.

Le déploiement de la technologie IP est déjà une réalité pour plus de 11 millions de clients Orange en France, y compris à La Réunion et à Mayotte. Elle offre une qualité supérieure et permet de proposer aux clients des services supplémentaires.

Une mutation technologique accompagnée

L’ensemble des équipes Orange est mobilisé pour accompagner des clients dans cette évolution technologique qui a pour objectif de pérenniser le service de téléphonie fixe. Orange propose déjà à ses clients opérateurs des offres de gros en IP leur permettant de gérer cette transition pour leurs propres clients.