BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 17 avril 2019



- L'Austral de retour à La Réunion avec à son bord le corps du marin réunionnais

- Produits anti-moustiques : quel répulsif choisir ?

- Migrants : les passeurs présumés présentés au procureur

- Reconstruction de la cathédrale : "Je veux que ce soit achevé d'ici 5 années", déclare Macron

- La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie, des nuages et du vent

Appartenant à la Sapmer le langoustier l'Austral est de retour à La Réunion. Il accoste au port ouest ce mercredi matin 17 avril 2019 matin. Un retour qui est aussi synonyme de deuil. A son bord se trouve la dépouille du marin réunionnais de 52 ans qui a été tué lorsque la chaloupe où il se trouvait à chaviré. Deux de ses collègues, réunionnais également, ont été blessés lors de ce naufrage qui s'est produit le vendredi 5 avril en pleine opération de pêche. Les deux matelots sont également à bord du langoustier

L'ARS a lancé un message clair à la population réunionnaise : protégez-vous des moustiques. Dans un sondage récent, l'agence affirmait d'ailleurs que les habitants étaient plus de 50% à utiliser du produit répulsif. Mais à quel prix ? Car ces produits ont un certain coût. En pharmacie comme en grande surface existe un grand nombre de marques différentes. Lotions pour le corps, aérosols, huiles ou sprays... tout est possible, à condition d'y mettre le prix.

Les trois hommes sont accusés d'" aide à l'entrée ou au séjour irrégulier en bande organisée ", après l'arrivée d'un bateau de migrants le samedi 13 avril 2019. C'est la première fois depuis le début des migrations que des passeurs présumés sont arrêtés à La Réunion. Le doute avait plané autour d'un homme et de sa famille pour le "Prashansa", arrivé en février dernier, mais celui-ci avait été renvoyé au Sri-Lanka.

Le président de la République s'est exprimé lors d'une courte allocution télévisée ce mardi 17 avril 2019 à 22h heure de La Réunion, exclusivement sur l'incendie de Notre-Dame. Il devait s'exprimer dans la soirée de lundi pour annoncer plusieurs mesures en réponse à la crise des gilets jaunes et suite au Grand débat. L'incendie de Notre-Dame a perturbé l'agenda du président, qui a finalement annulé son intervention télévisée ce lundi pour la reporter à ce mardi, en décidant de parler essentiellement de l'incendie de la cathédrale.

On prend les mêmes prévisions de Matante Rosina d'hier et on recommence : il y a peu de changements pour ce mercredi 17 avril 2019 : la matinée est calme, puis des nuages vont se développer avec des averses dans l'après-midi... Un vent de secteur de Nord-est souffle vers Saint-Denis et sur le sauvage, la mer est quant à elle agitée, avec une petite houle d'est...