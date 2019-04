À compter du 1er mai 2019, l'installation d'un éthylotest anti-démarrage (EAD) comme possible alternative à la suspension du permis de conduire sera mis en place sur l'île.

L'EAD est un instrument de mesure du taux d'alcool dans l'air expiré associé au système de démarrage d'un véhicule. Il empêche la mise en route du moteur si le taux d'alcool enregistré est supérieur à celui autorisé par la législation. À l’issue du contrôle d’un conducteur présentant une alcoolémie relevant du tribunal correctionnel (supérieure à 0,43 mg/l d’air expiré), le préfet a désormais la possibilité d’obliger le contrevenant à ne conduire que des véhicules équipés d’un EAD et, ce, pour une durée fixée à six mois.

Cette mesure permettra à ceux qui en seront les bénéficiaires (des contrevenants non récidivistes, et dans la mesure où leur alcoolémie ne dépassera pas 0,90 mg/l d’air expiré) de continuer à conduire et de conserver leur activité professionnelle tout en garantissant la sécurité des autres usagers de la route. Ce dispositif, particulièrement utile pour ceux qui utilisent tous les jours leur véhicule, notamment pour se rendre au travail, est responsabilisant et exemplaire, ce qui lui confère son efficacité.

Ce dispositif concerne l’ensemble des automobilistes à l’exclusion :

• des conducteurs en permis probatoire, de motocyclettes et de poids lourds

• des automobilistes en situation de récidive d’alcoolémie et présentant d’autres infractions associées à ce délit (défaut de carte grise, de permis et d’assurance, mise en danger de la vie d’autrui)