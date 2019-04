Publié il y a 21 minutes / Actualisé le Lundi 15 Avril à 06H48

On prend les mêmes prévisions de Matante Rosina d'hier et on recommence : il y a peu de changements pour ce mercredi 17 avril 2019 : la matinée est calme, puis des nuages vont se développer avec des averses dans l'après-midi... Un vent de secteur de Nord-est souffle vers Saint-Denis et sur le sauvage, la mer est quant à elle agitée, avec une petite houle d'est...

On prend les mêmes prévisions de Matante Rosina d'hier et on recommence : il y a peu de changements pour ce mercredi 17 avril 2019 : la matinée est calme, puis des nuages vont se développer avec des averses dans l'après-midi... Un vent de secteur de Nord-est souffle vers Saint-Denis et sur le sauvage, la mer est quant à elle agitée, avec une petite houle d'est...