Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

La gendarmerie est présente sur 3 des 5 îles éparses - Glorieuses, Juan de Nova, Europa - dans le cadre de ses différentes attributions afin de protéger les sites exceptionnels. Les missions des militaires sont différentes de celles qui leur sont attribuées habituellement. Les séjours sont d'une durée variable, entre 3 et 6 semaines, avec un détachement de la légion étrangère pour les îles Glorieuses et des compagnies tournantes de métropoles pour Juan de Nova et Europa. Découvrez quel est le rôle de la gendarmerie dans les îles éparses.

La gendarmerie est présente sur 3 des 5 îles éparses - Glorieuses, Juan de Nova, Europa - dans le cadre de ses différentes attributions afin de protéger les sites exceptionnels. Les missions des militaires sont différentes de celles qui leur sont attribuées habituellement. Les séjours sont d'une durée variable, entre 3 et 6 semaines, avec un détachement de la légion étrangère pour les îles Glorieuses et des compagnies tournantes de métropoles pour Juan de Nova et Europa. Découvrez quel est le rôle de la gendarmerie dans les îles éparses.