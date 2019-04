BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 18 avril 2019



- La Cour des comptes s'intéresse aux bailleurs sociaux réunionnais, quatre magistrats de l'institution sont venus à La Réunion

- Aurar : ce que dit la Chambre régionale des comptes

- Salon de l'agriculture : un succès fulgurant pour l'île

- Des repas de qualité servis aux élèves de Saint-Benoît

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil et des rares averses

La Cour des comptes s'intéresse aux bailleurs sociaux réunionnais, quatre magistrats de l'institution sont venus à La Réunion

Quatre rapporteurs de la Cour des comptes étaient à La Réunion la semaine dernière et ce n'était pas une visite de courtoisie. Quel bon vent a bien pu amener les magistrats dans notre île ? On le sait, il y a plusieurs dossiers sur le feu... Cette fois, c'est la question du logement social à La Réunion qui se trouve dans le collimateur des rapporteurs de la juridiction financière. On sait le dossier épineux, l'Agence nationale de contrôle du logement social avait épinglé deux bailleurs sociaux réunionnais dans un rapport incendiaire en 2016. Et il y aura sans doute des suites, si les magistrats de la Cour des comptes ont fait le déplacement jusqu'ici, ce n'est pas pour rien...

Aurar : ce que dit la Chambre régionale des comptes

Il sera amené à subir de nouvelles modifications mais le rapport de la Chambre régionale des comptes concernant la situation de l'Aurar (Association pour l'utilisation du rein artificiel à La Réunion) fait état de premières observations. Un premier rapport provisoire avait d'abord été remis à l'association, qui a demandé de nombreuses modifications. Ce nouveau rapport, confidentiel, mais que nous avons pu consulter en intégralité à Imaz Press Réunion, sera à nouveau amené à être changé. En voici tout de même les principales observations.

Salon de l'agriculture : un succès fulgurant pour l'île

Huit médailles, dont quatre en or, ont été décernées aux produits réunionnais lors du Salon de l'agriculture 2019. 23 exposants avaient fait le voyage, certains pour la toute première fois. Le Conseil départemental tenait donc à féliciter chacun d'entre eux ce mercredi 17 avril 2019.

Des repas de qualité servis aux élèves de Saint-Benoît

Après une étude réalisée par la Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (Daaf) entre le 28 janvier et le 1er mars 2019, Saint-Benoit s'est vu attribuer la note maximale concernant la qualité nutritionnelle des repas servis aux élèves de la municipalité.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil et des rares averses

Matante Rosina a tout prévu : ce jeudi 18 avril 2019 il fera beau et chaud, même si quelques averses sont à prévoir. Il y aura du vent et la mer sera un peu agitée. Et chez vous c'est comment ?