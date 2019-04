Publié il y a 1 heures / Actualisé le Mardi 16 Avril à 16H27

Matante Rosina a tout prévu : ce jeudi 18 avril 2019 il fera beau et chaud, même si quelques averses sont à prévoir. Il y aura du vent et la mer sera un peu agitée. Et chez vous c'est comment ?

