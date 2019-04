Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les 18 et 19 avril 2019, Jean‐Marie Marx, Haut‐commissaire aux compétences et à l'inclusion par l'emploi se rendra à La Réunion pour rencontrer les acteurs régionaux de l'emploi et de l'inclusion.

