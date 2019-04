Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

104 des 120 migrants, arrivés dans le port de Sainte-Rose samedi 13 avril 2019 sont au tribunal de Champ-Fleuri ce jeudi 18 avril 2019. Le Juges des Libertés et de la détention (JLD) va statuer sur leur maintien ou non en zone d'attente où ils se trouvent depuis leur entrée sur l'île. Ils sont répartis dans trois salles d'audience et portent autour du cou une étiquette où est inscrit un numéro... Pour rappel, tous les migrants ont déposé une demande d'asile à la frontière, les entretiens avec l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) sont en cours. Pour le moment, ils sont seize a avoir obtenu le droit de rester sur le territoire français. Ils pourront dans les prochains jours déposer une demande d'asile. Suivez-nous, nous sommes en LIVE (RB/Imaz Press Réunion)

