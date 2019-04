Après une étude réalisée par la Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (Daaf) entre le 28 janvier et le 1er mars 2019, Saint-Benoit s'est vu attribuer la note maximale concernant la qualité nutritionnelle des repas servis aux élèves de la municipalité.

Un cycle de vingt menus successifs a été analysé par un nutritionniste de la Daaf afin de s’assurer que les repas distribués garantissaient les apports nécessaires en fibres, vitamines, calcium, fer et oligoéléments et limitent les apports en matières grasses et en sucres simples pour les enfants.

D’après les résultats du rapport, Saint-Benoit réalise un sans-faute : toutes les recommandations sont respectées à la lettre. Nombre de dessert sucrés maximum par semaine, nombre de repas contenant des légumes, des féculents ou encore des fruits… Tout a été respecté, et même excédé.

Les résultats ont été validés le 12 avril dernier. Saint-Benoit reçoit donc la note maximale " A " pour son programme nutritionnel.