C’est Mary Evens Young, une féministe anglaise, ancienne anorexique qui a initié cette journée du 6 mai comme celle du "No diet day," en 1992. Elle n’arrive en France qu’en 2003, grâce à l’association Allegro Fortissimo qui lutte contre la grossophobie dans la société.

Dans l’idée, il s’agit de faire une pause dans son régime. D’oublier Dukan, Weight Watchers et Cohen, de s’asseoir sur les magazines féminins, de se rappeler qu’il faut arrêter de culpabiliser… Manger avec envie en se faisant plaisir… Un peu de body positiv, "gros" n’est pas un gros mot

6 mai : "Journée internationale sans régime"… L’occasion de dire NON à la restriction mais OUI à un mode de vie plus sain et en accord avec vos valeurs. Cette journée n'aura de sens que si elle vous permet de vivre mieux chaque jour de l’année. https://t.co/0OQVp9otli