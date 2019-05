Alors que les musulmans de Métropole ont commencé le Ramadan ce lundi 6 mai 2019, les musulmans de La Réunion entameront leur jeûne à partir de ce mardi 7 mai. Un décalage lié à une question de calendrier lunaire. (Photo d'illustration : RB/Imaz Press Réunion)

Plus concrètement, c'est ce lundi 6 mai au soir que les musulmans de l'île ont observé la lune. Le croissant luniare a été vu à Saint-Leu à la tombée de la nuit. C'est le signal pour entamer ces quatre semaines de Ramadan. Un mois sacré, l'un des cinq piliers de l'Islam.

Au delà du jeûne du lever au coucher du soleil, c'est un mois de spiritualité, de paix et de générosité où la cellule familiale et la foi sont au centre de ce mois sacré. Plus que la privation physique, le Ramadan vise à surpasser ses mauvais instincts, afin de se rapprocher des plus pauvres et de Dieu.

Le Ramadan devrait s'achever aux alentours du 4 juin avec la célébration de la fête musulmane de l'Eïd el fitr.

www.ipreunion.com