Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 25 minutes

Le temps est couvert et pluvieux ce matin, a vu Matante Rosina en regardant dans le fond de sa tasse à café ce mardi 7 mai 2019... L'air est frais, avec dans l'Est quelques averses. Dans la journée, le soleil brille dans l'Ouest et la présence des nuages de pentes n'a que peu de conséquence. L'alizé souffle et la mer est très agitée, avec une houle de Sud-Ouest qui concerne la côte ouest et sud avec une hauteur de 3 mètres ! (Photo : RB/Imaz Press Réunion)

