BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 8 mai 2019



- Jeux des Îles : les muscles et les esprits s'échauffent

- La route du Littoral est fermée ce matin

- Les otages du bar-PMU de Blagnac libérées, le forcené arrêté

- 22% des moins de 30 ans ne bénéficient pas des aides au logement

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Il pleut et la mer et agitée

Jeux des Îles : les muscles et les esprits s'échauffent

Depuis quelques mois, à l'approche des Jeux des Îles, les muscles et les esprits s'échauffent. La Réunion sera évidemment de la partie et ils seront 281 athlètes accompagnés de 112 officiels dans l'avion pour Maurice pour les compétitions qui se dérouleront du 19 au 28 juillet 2019. Malgré une préparation "low-cost," et un manque flagrant de considération de l'Etat, le Club Réunion tentera de tirer son épingle du jeu. Ce mercredi 8 mai a lieu son premier rassemblement, l'occasion de faire le point...

La route du Littoral est fermée ce matin

Vous ne passerez pas ce matin, de 7 heures à 13h30 sur la Route du Littoral... Elle est complètement fermée à la circulation pour permettre, selon la Direction Régionale des routes, "des travaux de déroctage d'un bloc rocheux situé en mer pour le chantier NRL au PR 11+550". Une déviation sera mise en place dans les deux sens par la RD 41 route de la Montagne. La route sera également fermée le dimanche 12 mai. Les horaires de fermeture seront communiqués prochainement. (

Les otages du bar-PMU de Blagnac libérées, le forcené arrêté

Les quatre femmes retenues en otages depuis mardi après-midi 7 mai par un jeune homme de 17 ans dans un bar-PMU de Blagnac, près de Toulouse, ont été libérées "saines et sauves" en début de soirée et le forcené arrêté peu avant minuit.

22% des moins de 30 ans ne bénéficient pas des aides au logement

Du mardi 21 mai au 25 mai 2019, l'ALEFPA (association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie) et son comité local pour le logement autonome des Jeunes (CLLAJ) de l'Ile de la Réunion organisent la 3ème édition départementale de la Semaine du logement des jeunes. L'occasion de sensibiliser bailleurs et institutions, et d'informer les jeunes sur leurs droits.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Il pleut et la mer et agitée

La journée commence sous le soleil, mais pluie et les nuages s'invitent vite dans le ciel de La Réunion ce mercredi 8 mai 2019. Matante Rosina a aussi vu que la mer sera agitée et que le vent soufflera en petites rafales. Et chez vous c'est comment ?