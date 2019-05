Du 4 au 5 mai 2019 se sont déroulés les Championnats de la Méditerranée de lutte en Tunisie. Marine Lecour Grandmaison cumule deux médailles d'argents, une en individuel et l'autre par équipes. Juliette Rondet a elle aussi apporté sa pierre à l'édifice lors des rencontres par équipes.

La championne de France en titre, Marine Lecour Grandmaison, était dans les rangs de l’équipe de France du 4 au 5 mai dernier afin de défendre les couleurs nationales aux championnats de la méditerranée à Tunis, en Tunisie. Inscrite dans la catégorie des juniors de moins de 68 kg elle s’impose largement face à une lutteuse grecque et à une autre concurrente française.

Arrivée en finale la lutteuse du LCSJ (Lutte Club de Saint-Joseph) s’incline 4-1 devant la combattante tunisienne, une adversaire coriace surmotivée par l’envie de l’emporter à domicile. Plus agressive et entreprenante que son adversaire elle échoue en se faisant contrer par son opposante. C’est à peine rentrée à l’hôtel de la délégation française que Marine s’empresse de corriger et d’améliorer sa lutte via le travail d’analyse vidéo.

Heureusement l’occasion de prendre sa revanche s’offre rapidement à elle puisque, le lendemain, elle affrontera de nouveau la Tunisienne en finale de la compétition par équipes. C’est un tout autre scénario que lui réserve la lutteuse réunionnaise, après avoir battu les joueuses grecque et espagnole, Marine mène sa finale de bout en bout et surpasse son adversaire tunisienne 10-0, autant dire une victoire écrasante.

Juliette Rondet elle aussi était du voyage, suite à une erreur lors des inscriptions elle a dû faire l’impasse sur sa compétition individuelle. Elle apaisera sa soif de médaille en contribuant à l’obtention de cette deuxième place de l’équipe de France. Victorieuse contre ses adversaires grecque et espagnole elle essuie une défaite en finale contre une tunisienne classée 5ème aux Championnats du monde.

www.ipreunion.com