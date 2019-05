Cette du 6 au 12 mai 2019, la ville de l'Entre-Deux accueillera plusieurs événements. La population est invitée à y participer.

Cette semaine à l’Entre-Deux, pas moins de quatre événements :



Cérémonie de la Victoire du 8 mai 1945

En présence des autorités militaires et civiles, dont le 2ème régiment de parachutistes d'infanterie de marine, la Gendarmerie, les sapeurs-pompiers, le Conseil municipal, l’association des anciens combattants et l’Association centrale d'officiers mariniers et de marins de réserve, ainsi que le Comité d’Animations et de Loisirs, il sera procédé le 8 mai dès 10h45, à la levée des couleurs et au dépôt de gerbes en hommage aux personnes qui ont donné de leur vie pour la patrie. Durant la cérémonie au Monument aux morts, le maire Bachil Valy invitera l’assemblée à observer une minute de silence en respect au Commandant de brigade de Gendarmerie qui nous a quittés récemment.

Après la Marseillaise interprétée par la fanfare entredeuxienne Rosélie, le capitaine Psarras effectuera une remise de médailles de la défense nationale échelon or aux récipiendaires, suivie de celle de la protection militaire du territoire agrafe Trident remise par l’amiral Cloup-Mandavialle.



Journée de l’asthme le 8 mai

En parallèle à la cérémonie relative à la Victoire de 1945, l’association Asthme et Allergies OI, en partenariat avec notre Ville, proposera la Journée Mondiale de l’Asthme sur la Place de La Liberté de 9h15 à 16h. Après les discours des officiels, s’en suivront des séances de yoga, de la danse, des démonstrations sportives, notamment du Jeet Kune Do ou encore de l’escrime, mais aussi un débat sur " Comment améliorer l’environnement de sa maison ? ". D’autres ateliers seront également au programme, tels que la mesure du souffle, les jeux de piste, la pétanque, le scrabble… Le dispositif prendra fin par une zumba à 15h30. Plus d’infos au : 0 262 39 50 50 Section AM.



Les Volleyades du 10 au 12 mai

La ville s’apprête à accueillir de nouveau au gymnase Pierre de Coubertin les Volleyades. Cette manifestation organisée par l’AVED (association des Volleyeurs de l’Entre-Deux), avec le soutien de la Ligue de volley et notre ville, sera l’occasion pour les jeunes volleyeurs de l’île de faire preuve de d’adresse et de talents sportifs. A noter que la finale aura lieu ce dimanche 12 mai à 13h pour les filles et 14h30 pour les garçons.



Commémoration nationale du décret de l’abolition de l’esclavage le 11 mai

Comme chaque année, l’association Le capitaine Dimitile, en partenariat avec la ville, a l’honneur d’organiser au Mémorial aux esclaves une cérémonie relative au décret de l’abolition de l’esclavage. Dès 17h30, le public sera invité à prendre part à l’exposition sur les actions de l’association, suivie des allocutions et d’un dépôt de gerbes en mémoire aux Marrons disparus dans nos montagnes. A 19h, le Dimitile fera l’objet d’une conférence, juste avant le pot de l’amitié et le kabar donné par le groupe Kalkita.