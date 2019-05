Publié il y a 3 heures / Actualisé le Lundi 06 Mai à 17H29

La journée commence sous le soleil, mais pluie et les nuages s'invitent vite dans le ciel de La Réunion ce mercredi 8 mai 2019. Matante Rosina a aussi vu que la mer sera agitée et que le vent soufflera en petites rafales. Et chez vous c'est comment ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

