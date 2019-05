Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

En un demi-siècle d'existence, la foire agricole de Bras-Panon est devenue un événement incontournable à La Réunion. Convivial, familial, avec ses 125 000 visiteurs l'année dernière, la manifestation agricole est " the place to be " le temps des vacances scolaires. C'est d'ailleurs l'événement qui regroupe le plus de professionnels du monde agricole et agro-alimentaire dans les pays de la zone de l'Océan Indien. Du 10 au 19 mai, les visiteurs pourront arpenter les allées du champ de Foire de Bras-Panon à la découverte de cette ferme géante et pour s'ambiancer, de la musique avec des artistes locaux et nationaux sur scène.

