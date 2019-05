Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

Il a plu un peu plus en avril qu'en mars ou février mais le bilan de la saison des pluies 2018-2019 reste largement déficitaire avec -49%. Les systèmes tropicaux sont restés loin de l'île. Pour Météo France, il s'agit de la saison des pluies "la plus sèche depuis 48 ans." L'institution ajoute d'ailleurs qu'elle "n'a pas vraiment démarré, malgré quelques épisodes marquants et localisés en janvier." (Photo d'illustration : RB/Imaz Press Réunion)

Il a plu un peu plus en avril qu'en mars ou février mais le bilan de la saison des pluies 2018-2019 reste largement déficitaire avec -49%. Les systèmes tropicaux sont restés loin de l'île. Pour Météo France, il s'agit de la saison des pluies "la plus sèche depuis 48 ans." L'institution ajoute d'ailleurs qu'elle "n'a pas vraiment démarré, malgré quelques épisodes marquants et localisés en janvier." (Photo d'illustration : RB/Imaz Press Réunion)