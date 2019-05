Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 6 mai au vendredi 10 mai sur Imaz Press :



- Lundi 6 mai - Pour la première fois, les détenus pourront voter depuis leur prison

- Mardi 7 mai - Des blocs rocheux vont être explosés en mer : inquiétude pour l'environnement

- Mercredi 8 mai - Jeux des Îles : les muscles et les esprits s'échauffent

- Jeudi 9 mai - Saint-Leu : attaqué par un requin, le surfeur n'a pas survécu

- Vendredi 10 mai - Saint-Leu : surfeur expérimenté, Kim a été tué par un requin

Des bulletins, des enveloppes électorales et des barreaux. Pour la première fois, les détenus de France, de Navarre et des Outre-mer pourront voter directement depuis la prison, grâce au vote par correspondance. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. L'expérience sera tentée pour les européennes qui se tiendront dans quelques semaines. A Domenjod, tout se prépare pour les 29 détenus inscrits sur les listes électorales.

N'essayez pas d'emprunter la Route du Littoral mercredi 8 mai dans la matinée : elle sera totalement fermée à la circulation de 7h à 13h30. Des travaux de déroctage sont prévus pour ôter des bloc rocheux situés en mer, dans le cadre du chantier de la Nouvelle route du Littoral, au PR 11+550. Problème : le projet de minage qui nécessite des essais explosifs est loin de faire l'unanimité, et les associations redoutent un impact grave sur l'environnement marin.

Depuis quelques mois, à l'approche des Jeux des Îles, les muscles et les esprits s'échauffent. La Réunion sera évidemment de la partie et ils seront 281 athlètes accompagnés de 112 officiels dans l'avion pour Maurice pour les compétitions qui se dérouleront du 19 au 28 juillet 2019. Malgré une préparation "low-cost," et un manque flagrant de considération de l'Etat, le Club Réunion tentera de tirer son épingle du jeu. Ce mercredi 8 mai a lieu son premier rassemblement, l'occasion de faire le point...

En milieu d'après-midi ce jeudi 9 mai 2019, Kim Mahbouli, un surfeur expérimenté de 28 ans a eu la jambe arrachée par un requin à Saint-Leu au niveau du spot de surf. Il a été ramené au port saint-leusien vers 17 heures. Pris en charge par les secours, il n'a pas survécu. Il s'agit de la deuxième attaque cette année et de la 24ème depuis la recrudescence de la crise requin en 2011. Onze d'entre elles ont été mortelles. Plus de la moitié concernent des surfeurs ou des bodyboardeurs.

Ce jeudi 9 mai 2019, Kim Mahbouli, un surfeur confirmé de 28 ans, est mort après une attaque de squale à Saint-Leu. Il a eu la jambe arrachée alors qu'il surfait au spot de la tortue. Le jeune homme a été ramené au port de Saint-Leu par les secours mais il n'a pas survécu à ses blessures.

