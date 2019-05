Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Les visites des candidats n'en finissent plus, à quelques semaines des élections européennes. Après Nathalie Loiseau et Raphaël Glucksmann c'est désormais à Isabelle Thomas, eurodéputée sortante et candidate à la quatrième place sur la liste "Vive l'Europe Libre" du mouvement Génération.s/Printemps Européen de Benoît Hamon. Elle sera à La Réunion pour trois jours, du lundi 13 au mercredi 15 mai 2019. Elle rencontrera notamment les maires du Port, de Saint-Joseph et de la Possession, mais aussi plusieurs associations comme "Nous lé la" ou "Cosaladi".

