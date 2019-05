BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche matin 12 mai 2019



- Saison des baleines : les géantes des mers bientôt de retour chez nous

- Kayou : la première application de rencontre péi

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : vote en prison, NRL et explosion, jeux des îles, mort d'un surfeur, requins

- Dans les eaux bleues de la mer Rouge, le regain du tourisme menace les coraux

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle journée !

Saison des baleines : les géantes des mers bientôt de retour chez nous

Les baleines reviennent bientôt ! D'ici le mois de juin, peut-être avant, elles arpenteront à nouveau les eaux chaudes de l'Océan indien pour mettre bas, avant de repartir vers l'Antarctique autour des mois d'octobre-novembre. Si la saison des baleines est un spectacle de rêve pour les Réunionnais et les touristes, leur retour permet de rappeler toutefois quelques règles de bonne conduite, et l'existence d'une charte pour respecter la circulation des cétacés. Charte qui, selon la préfecture, serait amenée à être renforcée par de nouvelles règles. (Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)

Kayou : la première application de rencontre péi

Tinder, Adopteunmec, Meetic... et Kayou ? Développée par App in Waves et lancée début avril 2019, l'application Kayou veut se faire une place dans les téléphones des Réunionnais. Cette appli de rencontre, "la première péi" compte déjà un peu plus de 300 utilisateurs.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : vote en prison, NRL et explosion, jeux des îles, mort d'un surfeur, requins

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 6 mai au vendredi 10 mai sur Imaz Press :

- Lundi 6 mai - Pour la première fois, les détenus pourront voter depuis leur prison

- Mardi 7 mai - Des blocs rocheux vont être explosés en mer : inquiétude pour l'environnement

- Mercredi 8 mai - Jeux des Îles : les muscles et les esprits s'échauffent

- Jeudi 9 mai - Saint-Leu : attaqué par un requin, le surfeur n'a pas survécu

- Vendredi 10 mai - Saint-Leu : surfeur expérimenté, Kim a été tué par un requin

Dans les eaux bleues de la mer Rouge, le regain du tourisme menace les coraux

A la surface d'une eau turquoise d'une clarté éblouissante, de petites méduses roses entourent des plongeurs amateurs venus du monde entier admirer les profondeurs de la mer Rouge, où de spectaculaires coraux sont menacés par le regain du tourisme en Egypte.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle journée !

Il fait beau et le soleil brille pour ce dimanche 12 mai 2019, Matante Rosina l'a vu et l'a prévu ! Le matin, les températures sont fraîches mais le thermomètre monte vite. Dans l'après-midi, quelques nuages apparaissent mais les éclaircies restent largement majoritaires. Même le volcan et les hauts sommets sont dégagés. Prudence à la houle de sud-est !