Tinder, Adopteunmec, Meetic... et Kayou ? Développée par App in Waves et lancée début avril 2019, l'application Kayou veut se faire une place dans les téléphones des Réunionnais. Cette appli de rencontre, "la première péi" compte déjà un peu plus de 300 utilisateurs. (Photo : RB/Imaz Press Réunion)

Un coeur rose un peu kitch sur un fond rouge, c’est Kayou une application "créée par une entreprise réunionnaise pour les Réunionnais et Réunionnaises. L’idée c’est de faire des rencontres sérieuses," explique Maxime Labiche chef de projet à App in Waves. Dans leurs critères de recherche, les utilisateurs indiquent leur zone géographique (nord, sud, est, ouest), et jouent avec leurs préférences bien locales… "On demande par exemple quel est notre plat préféré, quelle est notre activité du week-end, si l’on est plus pique-nique le dimanche ou randonnée, si on aime la nourriture pimentée…" détaille Maxime Labiche. Avec ces critères bien spécifiques, une barre "machscore" indique le pourcentage d’attraction entre deux profils.

Tout fonctionne par un jeu de mise. Chaque jour les utilisateurs gagnent des litchis qu’ils peuvent ensuite offrir chaque jeudi soir à ses profils favoris. Celui ou celle qui aura misé le plus de fruits sur un profil aura l’opportunité de rentrer en communication avec la personne. Vendredi, celle-ci répond favorablement ou pas. "On ne peut pas envoyer un message directement dans l’application à quelqu’un. Une manière d’éviter tout harcèlement. Garçon ou fille, les règles sont les mêmes," signale le chef de projet.

App in Waves n’en ai pas à son coup d’essai. L’année dernière l’entreprise lançait "Réuniscope," un agenda mobile personnalisé pour organiser des sorties. "Kayou fonctionne bien, nous avons tous les jours un peu plus d’utilisateurs. Nous en sommes à plus de 300", se félicite Maxime Labiche. Pour le moment, il y a beaucoup plus d’hommes que de femmes, "comme dans toutes les applis de rencontres," poursuit le concepteur.

