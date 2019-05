Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 10 Mai à 21H18

Le photographe réunionnais n'est pas peu fier "ce diplôme professionnel, qui est à repasser tous les quatre ans, est une distinction nationale très importante dans la carrière d'un photographe" indique-t'il. Une fois de plus, il obtient le prestigieux titre de portraitiste de Franc "une qualification nationale qui apporte au public l'assurance d'un travail d'un professionnel accompli" explique la fédération française de la photographie et des métiers de l'image. Laurent Capmas, bien connu à La Réunion, partage son titre avec ceux qui le suivent dans sa passion "je tiens à remercier les clients qui m'ont accordé leur confiance durant mes problèmes de santé, même si Capmas Photo continue d'exister et de travailler avec ou sans moi. Vous êtes client, même partenaire depuis de nombreuse années. Ce prix obtenu cette année, est donc aussi le vôtre." finit-il.

Le photographe réunionnais n'est pas peu fier "ce diplôme professionnel, qui est à repasser tous les quatre ans, est une distinction nationale très importante dans la carrière d'un photographe" indique-t'il. Une fois de plus, il obtient le prestigieux titre de portraitiste de Franc "une qualification nationale qui apporte au public l'assurance d'un travail d'un professionnel accompli" explique la fédération française de la photographie et des métiers de l'image. Laurent Capmas, bien connu à La Réunion, partage son titre avec ceux qui le suivent dans sa passion "je tiens à remercier les clients qui m'ont accordé leur confiance durant mes problèmes de santé, même si Capmas Photo continue d'exister et de travailler avec ou sans moi. Vous êtes client, même partenaire depuis de nombreuse années. Ce prix obtenu cette année, est donc aussi le vôtre." finit-il.