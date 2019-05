Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Encore et toujours. Encore beaucoup d'infractions, imprudence, d'alcool... et de permis retirés ce week-end du samedi 11 et dimanche 12 mai 2019 par la gendarmerie. Un motard a même été contrôlé à 195 km/h à l'Étang-Salé... En tout, les gendarmes ont relevés 89 infractions dont 53 concernant les conduites sous addiction. Ils ont récolté 32 permis...

