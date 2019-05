Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 15 heures

Il fait beau et le soleil brille pour ce dimanche 12 mai 2019, Matante Rosina l'a vu et l'a prévu ! Le matin, les températures sont fraîches mais le thermomètre monte vite. Dans l'après-midi, quelques nuages apparaissent mais les éclaircies restent largement majoritaires. Même le volcan et les hauts sommets sont dégagés. Prudence à la houle de sud-est ! (Photo d'illustration : RB/Imaz Press Réunion)

Il fait beau et le soleil brille pour ce dimanche 12 mai 2019, Matante Rosina l'a vu et l'a prévu ! Le matin, les températures sont fraîches mais le thermomètre monte vite. Dans l'après-midi, quelques nuages apparaissent mais les éclaircies restent largement majoritaires. Même le volcan et les hauts sommets sont dégagés. Prudence à la houle de sud-est ! (Photo d'illustration : RB/Imaz Press Réunion)