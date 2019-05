BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi matin 13 mai 2019



Antenne de la Région aux Seychelles : aussitôt ouverte, aussitôt fermée

Inaugurés en grande pompe le 24 octobre 2018, les bureaux de l'antenne du conseil régional à Victoria (capitale des Seychelles) sont fermés depuis plusieurs semaines. La faute semble-t-il a un permis de travail non renouvelé, c'est tout cas ce qui a été indiqué à Imaz Press Réunion sur place aux Seychelles.

Réparation du barrage du Bras de la Plaine : un défi environnemental

C'est chose connue : le barrage du Bras de la Plaine dans le sud de l'île nécessite des réparations. Construit à la fin des années 1960, l'ouvrage de 8 mètres de haut sur 37 de large a été renforcé à plusieurs reprises. Depuis sa construction, de nombreuses dégradations ont été constatées et ont nécessité des travaux. Résultat : le Conseil départemental lance de nouvelles réparations, mais celles-ci nécessitent la mise en place d'une piste temporaire de 4x4 dans le lit de la rivière. Un choix qui inquiète certains habitants. Pourtant le projet a bel et bien été validé par le commissaire enquêteur avec une obligation : que le suivi environnemental soit impeccable. Le défi est de taille pour ce cours d'eau bordant l'Entre-Deux, le Tampon et Saint-Pierre. Plusieurs mesures sont d'ores et déjà sur la table pour assurer la préservation de la rivière, et de ses poissons.Le

CSG : l'État fait marche arrière, les retraités sont remboursés

C'était l'une des promesses d'Emmanuel Macron en décembre dernier et cette fois, elle est tenue. Promesse faite sous pression des gilets jaunes après que le gouvernement ait décidé d'augmenter la CSG. Conséquence, une nette diminution de pouvoir d'achat pour les retraités aux plus faibles revenus. La mesure a provoqué un véritable tollé, l'exécutif a fini par faire marche arrière. Suite à cela, Emmanuel Macron a annoncé l'annulation pure et simple de la hausse de la CSG pour les retraités touchant moins de 2.000 euros de pension. Cette mesure d'urgence est entrée en vigueur le jeudi 9 mai avec un effet rétroactif. Les retraités bénéficiaires se verront donc remboursés le trop-perçu pour les mois de janvier à avril 2019.

Le "Cimetière des Esclaves Oubliés" mis en lumière à Saint-Paul

À l'heure des hommages des 170 ans de l'abolition de l'esclavage et à la date même symbolique du 10 mai, journée nationale des Mémoires de la Traite, de l'Esclavage et de leurs Abolitions, Saint-Paul i oubli pas. La commune a inauguré, pour l'occasion, le " Cimetière des Esclaves Oubliés", ce vendredi 10 mai au Cimetière marin. Cela démontre une réelle volonté de voir ce cimetière comme le symbole d'un lieu de mémoire et de recueillement à tous ceux qui ont permis de construire notre avenir librement.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages et un bel après-midi

Matante Rosina ne prévoit pas de grand changement pour cette journée du lundi 13 mai 2019. Les nuages sont nombreux, surtout dans le nord, avec quelques gouttes de pluie mais rien de bien méchant. Dans l'après-midi, le beau temps revient, même sur les sommets !