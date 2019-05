Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

La Chambre régionale des comptes (CRC) a publié un rapport définitif concernant les comptes de l'Aurar (Association pour l'Utilisation du Rein Artificiel à La Réunion), épinglés par le JIR et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de de la Réunion (CGSS). Mi-avril 2019, Imaz Press Réunion avait déjà eu accès au rapport provisoire : la Chambre régionale des comptes confirme ici ses premières observations, et prend en compte quelques modifications demandées par l'Aurar. Les recommandations de la CRC pour l'association restent les mêmes : combiner ses comptes pour une meilleure lecture, et mettre en place un comité d'audit. (Photos RB/www.ipreunion.com)

