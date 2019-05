BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 14 mai 2019



Rougeole : deux médecins non vaccinés contaminent plusieurs personnes à l'hôpital

Deux médecins qui n'étaient pas vaccinés contre la rougeole ont contaminé 6 personnes au CHU de Bellepierre, selon une information de l'Agence régionale de santé de l'Océan indien. Une situation compliquée à gérer pour l'ARS qui a dû procéder durant le week-end à une investigation, cas par cas, afin de comprendre qui étaient les personnels de santé qui n'étaient pas protégés de cette maladie. Autre urgence : protéger les autres patients de l'hôpital. Une centaine de personnes ont été vaccinées en deux jours.

17 personnes sont mortes sur les routes depuis janvier

Ce mois d'avril 2019 aura été particulièrement meurtrier. En effet, en un seul mois, ce sont six personnes qui ont perdu la vie sur les routes réunionnaises. Ces victimes viennent s'ajouter aux six personnes tuées en janvier, trois en février et quatre en mars, portant le nombre de décès à 17. L'an dernier, à la même période, ce nombre s'élevait à 15.

Élections européennes : 34 listes en lice, une galère logistique

Ça y est, la campagne pour les élections européennes a officiellement débuté ce lundi 13 mai 2019. 34 listes se disputent les 74 sièges au Parlement européens remis en jeu. Le premier adversaire de ces candidats, l'abstention mais avant même de penser au scrutin qui se déroulera le 26 mai prochain, il faut penser organisation. 34 listes en France, c'est bien la première fois, un record et un véritable casse-tête logistique.

La CCI pousse les entreprises locales à se lancer dans l'énergie durable

La Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion veut aider les entreprises réunionnaises à s'engager dans une démarche d'économie d'énergie. Pour la CCI, cela passe par les certificats dédiés, les "CEE" (certificats d'économie d'énergie) : un dispositif pour améliorer l'efficacité énergétique dans les secteurs du bâtiment, des transports, de l'industrie, de l'agriculture. Pour accélérer le processus, la CCI a signé une convention de partenariat avec GEO France Finance, un partenariat présenté aux entreprises ce lundi 13 mai 2019.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel couvert et des averses

La journée de ce mardi 14 mai 2019 avait pourtant bien commencé... Du soleil et du ciel bleu ! Mais Matante Rosina a vu dans le fons de sa tasse à café que tout se gâte... L'après-midi, les nuages arrivent et s'étendent sur l'ensemble de l'île avec des averse, même dans l'Ouest. Des orages peuvent aussi éclater...