Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 35 minutes

Les Jeux des Iles de l'Océan Indien approchent à grands pas, ils se tiendront du 19 au 28 juillet 2019 à l'île Maurice. Les sportifs qui représenteront La Réunion sont en train d'être sélectionnés. Et c'est une belle mousson du côté de La Jeanne Natation, trois nageurs du club affronteront les meilleurs nageurs de la zone océan indien, Nicolas Bouhet, né en 1998 s'élancera dans les bassins sur les 100 et 200 m papillon, Damien Delmotte, né en 1999 est sélectionné sur le 50 et le 100 m dos et Clémentine Turpin sur le 4x200 m. Leur coach, Fredo Delmotte, fait partie des trois coachs de la sélection de La Réunion pour les JIOI. Une belle reconnaissance pour La Jeanne Natation et un bon niveau pour la compétition ! (photo rb/www.ipreunion.com)

Les Jeux des Iles de l'Océan Indien approchent à grands pas, ils se tiendront du 19 au 28 juillet 2019 à l'île Maurice. Les sportifs qui représenteront La Réunion sont en train d'être sélectionnés. Et c'est une belle mousson du côté de La Jeanne Natation, trois nageurs du club affronteront les meilleurs nageurs de la zone océan indien, Nicolas Bouhet, né en 1998 s'élancera dans les bassins sur les 100 et 200 m papillon, Damien Delmotte, né en 1999 est sélectionné sur le 50 et le 100 m dos et Clémentine Turpin sur le 4x200 m. Leur coach, Fredo Delmotte, fait partie des trois coachs de la sélection de La Réunion pour les JIOI. Une belle reconnaissance pour La Jeanne Natation et un bon niveau pour la compétition ! (photo rb/www.ipreunion.com)