Surprise ! Dans la baie de Monterey, au sud de San Francisco, une baleine à bosse a offert un magnifique spectacle à quelques badauds venus l'observer... Sur une vidéo, le cétacé surgit hors de l'eau, avant de sauter juste derrière un petit bateau de pêche. L'embarcation semble minuscule devant le mammifère qui n'a pas manqué d'éclabousser le pêcheur qui se trouvait sur le pont...

"Si j'avais été le pêcheur, j'aurai probablement eu besoin nouveaux sous-vêtements," s'est amusé Douglas Croft, un photographe qui a pu capturer ces images uniques, avec une spécialiste des baleines Kate Cummings.

Plus d'infos à lire sur le site News.sky.com (en anglais)

A La Réunion, les baleines reviendront bientôt... D'ici le mois de juin, peut-être avant, elles arpenteront à nouveau les eaux chaudes de l'Océan indien pour mettre bas, avant de repartir vers l'Antarctique autour des mois d'octobre-novembre. Un spectacle de rêve pour les Réunionnais et les touristes, bien encadré par une charte. Impossible ainsi de n'être qu'à quelques mètres des cétacés comme ce pêcheur américain... Sur notre île, un bateau doit se tenir à 100 mètres de l'animal. Pour les dauphins et les tortues, la distance passe à 50 mètres. La durée d'observation est limitée à 15 mn en présence d'autres bateaux, 45 mn si aucun autre bateau n'est là. Le nombre de navires est d'ailleurs limité à 5 autour d'une même baleine ou groupe de baleines.

Cette chartre protège les cétacés et elle devrait être transformée cette année. D'après la Préfecture, des discussions sont en cours, dans l'objectif "d'encadrer un peu plus les sorties baleines". De nouvelles mesures réglementaires sont en cours d'élaboration, "pour accentuer la préservation des baleines et la sécurité des usagers" nous dit-on. Une première réunion s'est tenue le 2 mai 2019 avec l'ensemble des acteurs concernés. Cela pourrait peut-être aboutir sur un arrêté préfectoral, afin de mieux définir et encadrer l'observation de ces géantes des océans.

