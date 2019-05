Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 4 heures

Touchés par la crise des Gilets jaunes en novembre et décembre 2018, les commerçants de sept villes de La Réunion vont bénéficier d'une augmentation du fonds de soutien de l'État aux "centres-villes affectés ou dégradés par les manifestations de Gilets jaunes" a indiqué ce mercredi soir 15 mai 2019 le Cabinet du Premier ministre Edouard Philippe. Le Port, Le Tampon, Saint-André, Saint-Denis, Saint-Louis, Saint-Paul et Saint-Pierre vont ainsi recevoir ce soutien financier qui "vise à compléter les aides et soutiens financiers décidés par les collectivités", a souligné Matignon. Au total sur tout le territoire national 34 villes vont bénéficier de ce soutien financier (Photo rb/www.ipreunion.com)

