Publié il y a 9 heures / Actualisé il y a 1 heures

Tandis que les trois passeurs indonésiens ont été condamnés pour avoir pris part à un trafic d'êtres humains, tandis que La Réunion fait face depuis plus d'un an à une crise humanitaire sans précédent, tandis que la question des migrants divise l'opinion publique et fait régulièrement la une de l'actualité, nos élus, parlementaires, présidents de collectivité, représentants de l'État sont bien embarrassés. Plusieurs échéances locales approchent à grands pas et notre classe politique est bien frileuse à l'idée de prendre une position ferme et assumée sur la question des migrants et courir le risque de froisser une partie de son électorat. (photo rb/www.ipreunion.com)

Tandis que les trois passeurs indonésiens ont été condamnés pour avoir pris part à un trafic d'êtres humains, tandis que La Réunion fait face depuis plus d'un an à une crise humanitaire sans précédent, tandis que la question des migrants divise l'opinion publique et fait régulièrement la une de l'actualité, nos élus, parlementaires, présidents de collectivité, représentants de l'État sont bien embarrassés. Plusieurs échéances locales approchent à grands pas et notre classe politique est bien frileuse à l'idée de prendre une position ferme et assumée sur la question des migrants et courir le risque de froisser une partie de son électorat. (photo rb/www.ipreunion.com)