La Cité des métiers de Saint-Pierre ouvre exceptionnellement ses portes ce samedi 18 mai 2019 pour proposer à tous ses publics une série d'ateliers gratuits autour de la recherche d'emploi.

Au programme de la journée :



De 9 heures à midi :

- Atelier pour les 8-9 ans " je découvre les métiers " en préparant la Fête des mères

- Entretien conseil : étude personnalisée du parcours ou projet professionnel



De 13 heures à 16 heures :

- Atelier " création de CV " : 3 heures pour construire un CV efficace

- Atelier " entretien d’embauche " : les trucs et astuces pour préparer et réussir un entretien

- Atelier " ma première adresse mail " : pour connecter ceux qui ne disposent pas de cet outil

- Coaching sur les outils de recherche d’emploi (CV, Lettre de motivation), pour une boîte à outils optimisée pour réussir son projet professionnel.



Pour des renseignements et les inscriptions, ça se passe sur www.citedesmetiers.re . 5 à 10 places disponibles dans chaque atelier.