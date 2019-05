BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi 17 mai 2019



- Bois Blanc : l'État veut la carrière, le ministère de l'Environnement forcé de suivre

- Les drogues interceptées en mer sont jetées par-dessus bord

- Médiathèque Cimendef : la Région s'acharne contre Ericka Bareigts et Huguette Bello

- Un volcan sous-marin découvert à 50 km à l'est de Mayotte, cette trouvaille explique les séismes

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps est le même qu'hier

Bois Blanc : l'État veut la carrière, le ministère de l'Environnement forcé de suivre

Après la décision du tribunal administratif de suspendre les autorisations d'exploitation de la carrière de Bois blanc, les associations ont (presque) crié victoire. Eh oui car rien n'est encore gagné. L'État annonce faire appel de cette décision, avec le soutien de la Région. Pourtant au sein de l'État on trouve... les ministères, dont celui de la Transition écologique... et au sein du ministère de la Transition écologique, qui trouve-t-on ? L'Autorité environnementale. Oui, celle-là même qui publiait un avis clairement défavorable vis-à-vis du projet d'exploitation de la carrière. Un sacré paradoxe.

Les drogues interceptées en mer sont jetées par-dessus bord

Le dimanche 5 mai 2019, la Marine nationale annonçait avoir intercepté cinq tonnes de cannabis, sept kilos de méthamphétamine et 1,3 kilos d'héroïne dans la mer d'Arabie. D'après nos informations, les drogues ont été détruites en mer. Une procédure habituelle, confirment les Forces armées de la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI).

Médiathèque Cimendef : la Région s'acharne contre Ericka Bareigts et Huguette Bello

Ce jeudi 16 mai se tenait l'audience en appel des députées Bello et Bareigts dans l'affaire de la médiathèque Cimendef. La Région, propriétaire des lieux transformés en conservatoire régional, accusent les deux députées de "violation de domicile ". Le 3 mars 2018, Huguette Bello et Ericka Bareigts s'étaient rendues sur le site pour une visite, le président de Région opposé au fait que les deux élues se baladent dans les étages, avait déposé plainte. Au pénal et au civil. Les deux femmes ont été relaxées en première instance mais La Région ne veut pas lâcher. Aux frais du contribuable, la collectivité a fait appel. Une erreur de la part des avocats de la collectivité, qui ont vu leur demande jugée irrecevable par la Cour d'appel. Malgré cela, la Région ne compte arrêter sa cabale.

Un volcan sous-marin découvert à 50 km à l'est de Mayotte, cette trouvaille explique les séismes

Depuis mai 2018, Mayotte connaît une succession d'épisodes sismiques. Des séismes supérieurs à 4 sur l'échelle de Richter la plupart du temps, qui se produisent de manière totalement aléatoire. Passée la panique du début, les Mahorais ont du s'habituer à ces secousses, difficiles à anticiper. Les causes de ce phénomène sont longtemps restées inexpliquées. Plusieurs théories ont couru, celles jugées les plus crédibles par la communauté scientifique étaient un mouvement des plaque ou alors la présence d'un volcan sous-marin au large de Mayotte. Une importante mobilisation interministérielle et scientifique a été mise en place. Et les résultats de cette étude confirme les hypothèses de nombre de scientifiques, un volcan sous-marin, situé à 50 km à l'est de l'île et à 3500 m de profondeur a été découvert.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps est le même qu'hier

Rien de neuf pour ce vendredi 17 mai 2019... La météo d'aujourd'hui sera la même qu'hier a vu Matante Rosina en buvant son café. Il fera grand soleil le matin, et nuageux l'après-midi avec quelques averses. Le vent est de plus en plus fort à l'Est et sur la côte Sud avec quelques rafales possibles entre 50 et 60 km/h. Prudence encore à la mer qui est toujours agitée avec une houle de Sud.