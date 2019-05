Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Un bon nombre de contribuables se pressent devant les grilles du siège de l'ordre des experts-comptables ce vendredi 17 mai. Des particuliers, pour la plupart, qui cherchent à avoir des réponses, des précisions ou juste l'éclairage d'un professionnels pour terminer et valider leur déclaration d'imposition. EN moyenne, la vingtaine d'experts comptables mobilisés dans le Nord et le Sud de l'île reçoit environ 200 visiteurs mais cette fois, il y en aura sans doute plus, l'année écoulée, une année blanche a changé les habitudes des Réunionnais qui s'inquiètent au moment de remplir leur déclaration.

Un bon nombre de contribuables se pressent devant les grilles du siège de l'ordre des experts-comptables ce vendredi 17 mai. Des particuliers, pour la plupart, qui cherchent à avoir des réponses, des précisions ou juste l'éclairage d'un professionnels pour terminer et valider leur déclaration d'imposition. EN moyenne, la vingtaine d'experts comptables mobilisés dans le Nord et le Sud de l'île reçoit environ 200 visiteurs mais cette fois, il y en aura sans doute plus, l'année écoulée, une année blanche a changé les habitudes des Réunionnais qui s'inquiètent au moment de remplir leur déclaration.