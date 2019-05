Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 35 minutes

Pour la modique somme d'environ 700.000 euros vous pouvez devenir l'heureux propriétaire d'un... dodo. Nous parlons bien là de l'oiseau et non de la bière... Oui oui, un vrai dodo mauricien, avec son air fier et gracieux... Le squelette de l'animal sera mis en vente aux enchères le 24 mai 2019 dans la très célèbre salle Christie's à Londres.

Pour la modique somme d'environ 700.000 euros vous pouvez devenir l'heureux propriétaire d'un... dodo. Nous parlons bien là de l'oiseau et non de la bière... Oui oui, un vrai dodo mauricien, avec son air fier et gracieux... Le squelette de l'animal sera mis en vente aux enchères le 24 mai 2019 dans la très célèbre salle Christie's à Londres.