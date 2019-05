Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Ce jeudi 16 mai se tenait l'audience en appel des députées Bello et Bareigts dans l'affaire de la médiathèque Cimendef. La Région, propriétaire des lieux transformés en conservatoire régional, accusent les deux députées de "violation de domicile ". Le 3 mars 2018, Huguette Bello et Ericka Bareigts s'étaient rendues sur le site pour une visite, le président de Région opposé au fait que les deux élues se baladent dans les étages, avait déposé plainte. Au pénal et au civil. Les deux femmes ont été relaxées en première instance mais La Région ne veut pas lâcher. Aux frais du contribuable, la collectivité a fait appel. Une erreur de la part des avocats de la collectivité, qui ont vu leur demande jugée irrecevable par la Cour d'appel. Malgré cela, la Région ne compte arrêter sa cabale. (photo d'illustration)

