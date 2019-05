Publié il y a 45 minutes / Actualisé le Mercredi 15 Mai à 06H37

Rien de neuf pour ce vendredi 17 mai 2019... La météo d'aujourd'hui sera la même qu'hier a vu Matante Rosina en buvant son café. Il fera grand soleil le matin, et nuageux l'après-midi avec quelques averses. Le vent est de plus en plus fort à l'Est et sur la côte Sud avec quelques rafales possibles entre 50 et 60 km/h. Prudence encore à la mer qui est toujours agitée avec une houle de Sud. (Photo : RB/Imaz Press Réunion)

