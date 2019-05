Ce samedi 18 mai 2019, l'association Nature océan Indien s'associe à Globice, le groupe local d'observation et d'identification des cétacés, pour une action de restauration de l'habitat naturel des geckos verts.

Le rendez-vous est donné sur le parking de Grande Anse à Petite-Île à 8h30. La journée démarera avec une présentation du site et de sa faune et sa flore, avant de se lancer dans la lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes et la plantation d’espèces favorables au gecko.



Les participants sont priés de se vêtir d’un pantalon long et de chaussures fermées, ainsi que d’apporter un pique-nique, un minimum de deux litres d’eau, de la protection solaire et de l’anti-moustique. La journée est interdite au moins de 12 ans.

Les inscriptions se font auprès de Globice ou par mail à thomas.rousselnoi@gmail.com.