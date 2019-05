Show surprise pour le public du festival de Cannes jeudi 16 mai 2019. Alors que le film "La Cité de la peur" était diffusé au cinéma de la Plage lors de cette 72ème édition du festival, la projection a été interrompue au moment de la scène de la Carioca, cette danse inventée par les deux acteurs pour le film... accompagnée de la célèbre chanson qui va avec.

Alain Chabat et Gérard Darmon ont alors débarqué sur la scène et on reproduit la danse de la Carioca, 25 ans après la sortie de la comédie culte de la compagnie Les Nuls. Retrouvez leur célèbre danse ci-dessous, publiée par nos confrères du Huffington Post.