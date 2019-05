BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche 19 mai 2019



- Attaque de requin : un hommage rendu à Kim Mahbouli ce dimanche

- Démoustication, pesticides, varroa... les abeilles réunionnaises menacées

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Seychelles, rougeole, carrière, migrants, Bois Blanc

- L'odyssée impitoyable des pigeons voyageurs philippins

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le beau temps revient

Attaque de requin : un hommage rendu à Kim Mahbouli ce dimanche

Après l'attaque de squale qui a eu lieu jeudi 9 mai 2019 et qui a coûté la vie à Kim Mahbouli, un hommage est prévu à Saint-Leu au spot de la gauche, là où a eu lieu le drame. La journée commence avec une messe à l'église Saint-Christophe de la Chaloupe Saint-Leu. Ce recueillement sera suivi d'une cérémonie en mer : les cendres du surfeur seront répandues dans l'eau, en présence de la famille de Kim Mahbouli. Des fleurs seront aussi jetées dans l'océan en guise d'adieu.

Démoustication, pesticides, varroa... les abeilles réunionnaises menacées

Depuis plusieurs années, les abeilles meurent à petit feu à La Réunion comme ailleurs. Une hécatombe. Entre les pesticides, la démoustication, et le varroa, ce parasite tueur, elles pourraient bien disparaître. Demain, le lundi 20 mai, c'est leur journée mondiale, l'occasion de rappeler de ces dangers qui pèsent sur les pollinisateurs.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Seychelles, rougeole, carrière, migrants, Bois Blanc

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 13 mai au vendredi 17 mai sur Imaz Press :

- Lundi 13 mai - Antenne de la Région aux Seychelles : aussitôt ouverte, aussitôt fermée

- Mardi 14 mai - Rougeole : deux médecins non vaccinés contaminent plusieurs personnes à l'hôpital

- Mercredi 15 mai - Bois blanc : l'État fait appel de la décision du tribunal administratif de suspendre l'ouverture de la carrière

- Jeudi 16 mai - Migrants : le silence assourdissant de notre classe politique sur cette crise sans précédent

- Vendredi 17 mai - Bois Blanc : l'État veut la carrière, le ministère de l'Environnement forcé de suivre

L'odyssée impitoyable des pigeons voyageurs philippins

C'est une odyssée de 600 km où 90% des inscrits meurent, la faute à la fatigue, à la chaleur, aux vagues et aux prédateurs impitoyables. Plus longue course de pigeons voyageurs aux Philippines, la MacArthur met aussi les nerfs des colombophiles à vif. Mais elle est critiquée par les organisations de défense des animaux pour la très grande mortalité des volatiles - sans compter ceux qui sont capturés pour être illégalement revendus.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le beau temps revient

Matante Rosina est ravie ! Le beau temps est bien là, sur toute l'île, même si quelques averses s'invitent sur les Hauts. Les températures remontent à dépassent à nouveau les 30 degrés sur les plages dans l'après-midi. Le vent, plutôt fort ces derniers jours, souffle un peu (mais pas trop) le long de la Route du Littoral.