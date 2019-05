Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Un accident mêlant 3 motos et une voiture au Port a impliqué 5 personnes en tout. L'une d'elle est gravement blessée, elle a été évacuée à l'hôpital de Saint-Paul. Une autre victime est blessée plus légèrement. Deux personnes sont indemnes. La cinquième personne, l'un des motards, a pris la fuite avant l'arrivée des secours. On ne connaît pas encore les circonstances de la collision. Elle s'est produite à 17h16, dans l'avenue de la Commune de Paris au Port.

