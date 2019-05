Le Centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion a inauguré ce vendredi 17 mai 2019, sur son site de Saint-Pierre, un jardin du souvenir, un lieu qui doit permettre aux proches des donneurs d'organes et de tissus de venir se recueillir et de saluer leur mémoire. Ce lieu permettra également aux personnes ayant bénéficié d'une greffe de remercier les donneurs pour ce don de vie.

Cet espace vise à faire le lien entre la vie passée du donneur et la seconde chance qu'il a offert au transplanté. Une initiative rendue possible grâce au partenariat établi avec l’association Inner wheel district 920, qui a reçu le soutien des clubs Rotary de l’Etang-Salé et de Saint-Louis La Ravine.

Abrité par trois banians vieux de plusieurs dizaines d’années, ce lieu de repos sera aussi un lieu de réflexion et de méditation, qui permettra de pérenniser l’image forte de solidarité et de générosité du don d’organes et de tissus.

Inscrit dans la loi de bio éthique du 07 juillet 2011, la création d’un lieu de mémoire est fortement préconisée. Le site Nord du CHU avait inauguré le 22 juin 2012 sa plaque commémorative dans le hall d’entrée principal dit " atrium ", jusque-là ce lieu manquait au site sud du CHU où se pratiquent de nombreux prélèvements d’organes et de tissus tout au long de l’année.