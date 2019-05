La pluie et le froid ne seront pas venus à bout de François d'Haene qui termine vainqueur de l'épreuve le Grand Cirque de la Pastourelle dans le Cantal. L'ultra-traileur a bouclé en 4h26 les 53 kilomètres, sans réelle difficulté en avalant les 2.600 mètres de dénivelé positif. Un petit échauffement avant la terrible Hardrock 100 des Etats-Unis qui aura lieu le 19 juillet prochain. (RB/Imaz Press Réunion)

C’est la première fois que le sportif participait à la Pastourelle. D’emblée, il était donné vainqueur, il finit devant Fabien Demure, Nicolas-Marie Daru et Florian Madrignac. "Un très bon week end dans le Cantal à la découverte de La Pastourelle : 50 kms sur de très beaux sentiers pour clôturer une belle semaine de trail-running et découvrir un événement très très sympathique," a indiqué François d’Haene sur son compte Instagram.

Pas de Grand raid cette année pour le champion

Après cinq participations et quatre sacres, François d’Haene a choisi cette année de ne pas revenir à La Réunion pour la Diagonale des Fous.

Après la Pastourelle, il enchaînera avec l'Ultra Maxi-Race à Annecy en Haute-Savoie (115 km), du 24 au 26 mai. Une épreuve qu’il connaît bien et qu’il a déjà remportée en 2017. Puis il tentera de terminer l'exigeante Hardrock 100 aux Etats-Unis (61 km - 10.000 mètres de dénivelé positif) le 19 juillet. Le champion s’élancera ensuite les 23 et 24 août pour l’Echappée Belle en Isère, dans le massif de Belledonne (144 km – 11.100m dénivelé positif) et Il bouclera son programme avec l'Ultra Trail Cape-Town d’Afrique du Sud (100km) le 1er décembre.

