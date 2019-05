BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi 20 mai 2019



- Mode d'emploi pour les élections européennes

- Des partenaires de Groupanoo attendent toujours d'être payés

- Grogne chez les facteurs pour la distribution des plis électoraux

- Le Tampon se mobilise contre l'endométriose

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages en blocs

Mode d'emploi pour les élections européennes

Le dimanche 26 mai 2019, 645.000 Réunionnais sont appelés aux urnes pour élire les députés qui siègeront au Parlement européen. Candidats, campagne, mode de scrutin, enjeux, petit mode d'emploi pratique pour s'y retrouver avant le passage dans l'isoloir... (Photo : RB pour Imaz Press Réunion)

Des partenaires de Groupanoo attendent toujours d'être payés

Sur les 1 500 partenaires que compte Groupanoo, site d'achats groupés et de bons plans, nombreux sont ceux qui se plaignent d'attendre leur paiement... Certains patientent depuis le mois d'août 2018. Les sommes sont peu élevées, elles varient entre 300 et 800 euros par partenaire la plupart du temps, pourtant Groupanoo ne parvient pas à payer ces entreprises en temps et en heure. Alors que la société demande un peu de compréhension en raison de ses soucis financiers, les partenaires eux, commencent à perdre patience.

Grogne chez les facteurs pour la distribution des plis électoraux

Bulletins de vote et profession de foi pourraient bien de pas êtres distribués, tout comme le reste du courrier... A l'appel du syndicat Sud PTT, les facteurs de La Réunion sont en grève illimitée à partir de ce lundi 20 mai 2019. Tous les plate-formes de distribution sont concernées : Le Port, Saint-André, Saint-Denis, Saint-Pierre. Les agents reprochent notamment à la Poste la mauvaise rétribution proposée pour la distribution des plis électoraux.

Le Tampon se mobilise contre l'endométriose

Trois parcours de marche étaient proposés aux visiteurs ce dimanche 19 mai 2019, au parc Jean de Cambiaire, pour la journée de la santé. L'objectif : mieux s'informer sur l'endométriose, tout en se dépassant. Une zumba géante était organisée, et des stands de sensibilisation étaient mis en place pour discuter avec le public sur cette maladie qui touche les femmes.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages en blocs

Matante Rosina peut enlever ses lunettes de soleil : les nuages seront tenaces dès la matinée, notamment sur la côte Est. Quelques averses sont aussi à prévoir. Il fera bon tout de même dans l'Ouest. Côté montagne, le soleil fera quelques apparitions mais les nuages vont se renforcer dans l'après-midi.