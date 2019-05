Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 mai 2019, un kwassa-kwassa a fait naufrage au large de Mayotte alors qu'il transportait sept enfants et sept adultes. Plus de peur que de mal, ils ont été secourus et "on dénombre un blessé, une fillette de 10 ans," nous relatent nos confrères de "France Mayotte Matin". Elle a été prise en charge et transférée au Centre Hospitalier de Mayotte. (Photo d'illustration : RB/Imaz Press Réunion)

