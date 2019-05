Pour la septième année consécutive, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information (CLEMI) organisait son concours Médiatiks, qui récompense les médias scolaires français. Le 19 avril 2019, un jury décidait donc des lauréats régionaux qui représenteraient La Réunion au niveau national. Ce lundi 20 mai, la bonne nouvelle est tombée : deux médias d'école réunionnais se sont vus décerner le premier prix dans leur catégorie.

Les deux grands gagnants sont les lycéens de Leconte de Lisle à Saint-Denis pour leur journal papier " Leconte du Butor " et les lycéens de Sarda Garriga à Saint-André pour leur reportage photo " Vues de chez nous ".



" Ce palmarès exceptionnel témoigne une fois de plus de la compétence des enseignants tout autant que de l'immense créativité et engagement citoyen des élèves " s’est réjouie Alexandra Maurer, coordonnatrice du CLEMI pour l’Académie de La Réunion.

Deux autres écoles étaient nominées



Par ailleurs, deux autres écoles réunionnaises ont été nominées, bien qu’elles n’aient pas remportées la première place. Les écoliers de la primaire du Brulé de Saint-Denis étaient en lice pour la catégorie " Journaux imprimés – écoles ", tandis que les élèves de l’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (Itep) James Maranger étaient nominés dans la catégorie " Reportage photos – autres établissements ".



Une remise des prix sera organisée le jeudi 13 juin au théâtre du Grand Marché à Saint-Denis. Des abonnements gratuits, des albums photos, des livres, des visites de rédactions, ainsi q’un diplôme sera remis à chaque équipe lauréate.

Lire aussi : L'éducation aux médias, un enjeu capital



www.ipreunion.com