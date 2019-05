Le dimanche 26 mai 2019, 645.000 Réunionnais sont appelés aux urnes pour élire les députés qui siègeront au Parlement européen. Candidats, campagne, mode de scrutin, enjeux, petit mode d'emploi pratique pour s'y retrouver avant le passage dans l'isoloir... (Photo : RB pour Imaz Press Réunion)

• Quand vote-t-on ?

Le scrutin pour désigner les députés au Parlement européen se tiendra le dimanche 26 mai en France métropolitaine, à La Réunion et à Mayotte et le 25 mai pour Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Polynésie française.

Dans les différents pays de l'Union européenne (UE), le vote s'étalera du 23 au 26 mai et les quelque 45,5 millions d'électeurs Français inscrits seront donc parmi les derniers à s'exprimer.

• Qui vote ?

Les Français âgés de 18 ans et plus, inscrits sur les listes électorales, bien sûr. Mais le vote est également ouvert aux citoyens de l'UE résidant en France depuis au moins six mois et inscrits sur des listes complémentaires.

A La Réunion, l'abstention bat généralement des records. Lors du dernier scrutin en 2014, à peine plus de 20% des citoyens sont allés voter. Un taux en baisse puisqu'en 2009, il était de 33% et en 2004 de 39%.

• Qui peut être candidat ?

Outre les citoyens français, tout ressortissant d'un État membre de l'UE de 18 ans et plus résidant en France et n'exerçant pas certains mandats dans son pays d'origine peut se présenter aux européennes.

Au total, 34 listes ont été déposées, soit un total de 2.686 candidats, c’est un record... Un record qui fait chauffer les rotatives, car qui dit plus de candidats dit plus de promesses de foi et de bulletins de vote à imprimer. Ce mercredi 15 mai, 23 millions de documents étaient stockés dans le grand gymnase accueillant le premier round de la traditionnelle mise sous pli.

• Combien de députés doit-on élire ?

La France disposera de 79 eurodéputés à l'issue du scrutin, soit cinq de plus qu'en 2014, sur un total de 705 sièges pour l'ensemble des 27 pays de l'UE.

À la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (Brexit), 27 sièges de députés seront en effet repartis entre 14 États membres jugés sous-représentés, dont cinq reviendront à la France qui ne disposait jusque-là que de 74 élus.

• Quelle nouveauté en 2019 ?

Principale évolution côté français, les électeurs choisiront cette fois leurs candidats sur des listes nationales. Depuis 2004, c'est un mode de scrutin avec huit circonscriptions régionales qui prévalait. Mais le système dit de "circonscription unique" a été adopté par 23 des 27 pays de l'Union.

• Quel est le mode de scrutin ?

Les eurodéputés sont élus pour cinq ans selon les règles du scrutin à un tour à la proportionnelle à la plus forte moyenne. Seules les listes qui auront franchi la barre des 5% des suffrages exprimés auront accès à la répartition des sièges.

• Parité, non cumul : quelles obligations ?

Depuis 2004, les listes de candidats doivent impérativement alterner femmes et hommes, en application de la loi sur l'égal accès aux mandats électifs. La loi française interdit par ailleurs pour la première fois le cumul d'un mandat d'eurodéputé avec un mandat parlementaire national ou à la tête d'un exécutif local (maires, président de conseil départemental ou régional).

